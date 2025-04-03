Россияне предприняли попытку массированной атаки с бронетехникой в Донецкой области, но потерпели неудачу

В зоне соответствия тактической группы "Угледар" российские войска осуществляют ежедневно от 25 до 30 штурмов. Обычно враг атакует силами пехоты, но 3 апреля он попытался прорвать оборону с применением большого количества бронетехники и личного состава.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу тактической группы "Угледар".

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Как украинские бойцы отражали штурм в Донецкой области

В пресс-службе рассказали, что 19 боевых бронированных машин со штурмовиками пытались прорваться на территорию, контролируемую украинскими защитниками, в районе населенного пункта Андреевка. Однако врага заранее обнаружила аэроразведка.

Где расположена Андреевка: смотрите на карте

Силами артиллерии оперативно уничтожили главную машину колонны, что заблокировало продвижение техники. Оккупанты, пытаясь спастись, рассредоточились по соседнему полю, но попали под массированный огонь украинских реактивных систем залпового огня, артиллерии, FPV-дронов и бомберов.

Силы обороны отбили массированный штурм оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

"В результате, украинские военнослужащие поразили 12 единиц техники противника, и нанесли санитарные потери – более 60 оккупантов", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 390 оккупантов и 258 единиц вражеской техники. Общие потери России в войне против Украины составляют почти 920 тысяч бойцов.