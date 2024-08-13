Враг давит на нескольких направлениях, ВСУ отбили позиции в Нью-Йорке: карта боевых действий 13 августа

В течение суток на линии фронта состоялось 134 боевых столкновений. больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.

О ситуации на поле боя по состоянию на 13 августа отчитался Генштаб ВСУ в утренней сводке. Следить за линией фронта можно с помощью онлайн-карты DeepState. Актуальный обзор также опубликовали аналитики Института изучения войны (ISW). 24 Канал собрал данные, чтобы рассказать, как изменилась карта боевых действий за сутки.

Смотрите также Минус 1160 оккупантов и почти полсотни единиц различной техники: потери врага 13 августа

ВСУ отбили позиции в Нью-Йорке и под Северском

Силам обороны Украины удалось восстановить позиции к юго-востоку от Северска и в Нью-Йорке вблизи Торецка, говорится в отчете ISW.

Отмечается, что враг продвинулся на север от Часового Яра и на юго-восток от Григорьевки. Также оккупанты продвинулись на юго-восток от Торецка, в районе Железного, а Силы обороны отбили позиции в районе Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карте:

Аналитики отметили, что в целом россияне давят на нескольких направлениях. Также оккупанты продвинулись на восток от Покровска в пределах Ивановки и на юго-восток от Гродовки.

Ситуация на направлениях: сводка Генштаба

На Харьковском направлении зафиксировано 3 боестолкновения. Силы обороны отражали штурмы противника вблизи Волчанска и Тихого.

Волчанск на карте:

На Купянском направлении зафиксировано 12 столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Макеевки, Невского, Невского Торского и Тернов.

На Северском направлении – 4 боевых столкновения. Защитники отражали штурмы оккупантов вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боев в районах Часового Яра и Богдановки.

Нанаправлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Железного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении защитники отбили 52 вражеских штурмов в районах населенных пунктов:, Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка 0 Новожеланное, Птичье, Воздвиженка.

Больше всего атак было вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 8 атак врага. Бои шли у поселков Парасковиевка, Георгиевки, Красногоровки, Калинового и Константиновки.

Нанаправлении оккупанты 6 раз наступали в сторону Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении российская армия осуществила 2 штурма позиций наших подразделений вблизи Новоандреевки.

Нанаправлении враг потерпел поражение, при этом 6 раз атакуя оборонительные рубежи защитников. Нанаправлении обстановка без изменений. Нанаправлениях – не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага.