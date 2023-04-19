Атака закончилась, потому что закончились атакующие: как пограничники штурм в Бахмуте отбивали
Источник:ГПСУ
Восток Украины остается самым горячим участком по всей линии фронта. В частности, если речь идет о Бахмуте и этом направлении. В то же время, стало известно, чем закончилась очередная попытка россиян взять одну из позиций Вооруженных Сил.
В среду, 19 апреля, в Государственной пограничной службе рассказали, как враг хотел штурмовать позицию украинских защитников под Бахмутом Донецкой области. Следует сказать, что этот город в эпицентре боевых действий, однако не повинуется оккупантам.
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Удача на стороне ВСУ
Собственно, очередная попытка захватчиков достичь хоть какой-то победы закончилась очень быстро. Кстати, как и закончились "атаковщики". Из них три – отправились на лавы "двухсотых" и еще четыре – получили ранения.
Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших,
– говорится в сообщении.
Какая в целом ситуация на поле боя
- Враг продолжает обстреливать украинские города по разным направлениям и осуществлять безрезультатные контрнаступательные операции на Востоке. Вместе с тем строит фортификационные сооружения на оккупированной части Запорожья и Херсонщины.
- Кстати, в Оперативном командовании "Юг" предполагали, что захватчики готовятся к "жесту доброй воли" на Левобережье Херсонской области. По словам спикера Натальи Гуменюк, есть все признаки этого, ведь противник ведет активную оборонную линию.
- В прошлые разы, когда такое происходило, оно заканчивалось "тактическим отступлением" захватчиков. Например, если вспоминать о том, как происходило контрнаступление Вооруженных сил Украины на Правобережье Херсонщины и сам областной центр – становится понятным, что новые победы украинской армии не за горами.
- Кроме того, вспомним к этой теме, что по состоянию на 19 апреля известно о том, что украинские военные от 24 февраля 2022 года отправили к Кобзону около 187 тысяч бойцов. Только за минувшие сутки – "минус" 620 оккупантов. Об этом сообщали в Генеральном штабе.