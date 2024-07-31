ВСУ разгромили оккупантов под Курахово: мощное видео

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада отбила штурм россиян под Курахово. Это уже второй масштабный разгром за неделю.

Во время штурма российские войска применили почти 70 единиц техники, большинство из которых было уничтожено ВСУ. Бойцы бригады показали мощное видео обороны Кураховского направления.

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Оккупанты в панике бежали с поля боя

Несмотря на значительное количество примененной техники, украинским воинам удалось сдержать российских захватчиков.

По подсчетам бригады, в тот день для штурма россияне применили:

10 танков;

47 боевых бронированных машин с пехотой;

10 мотоциклов;

1 багги.

Украинским защитникам удалось поразить 12 ББМ, 8 танков, 9 мотоциклов и багги. Также они ликвидировали 36 оккупантов, еще 32 – ранили.

На этих кадрах - блестящая боевая работа наших артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, нашей героической пехоты,

– написали бойцы.

Они добавили, что россияне в панике бежали с поля боя. "Вот что надо показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво"", – добавили в бригаде.

ВСУ отбили штурм на Кураховском направлении: смотрите видео