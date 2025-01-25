Силы обороны эффектно разбили вражескую штурмовую группу с бронетехникой в Донецкой области

На территории Донецкой области идут тяжелые бои, враг постоянно пытается добраться до позиций Сил обороны. Там наши защитники разбили вражескую штурмовую группу с бронетехникой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там показали видео удара по россиянам.

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Как отбили штурмовую группу

Отмечается, что бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" остановили штурмовую группу противника на подступах к позициям Сил обороны на территории Донецкой области.

В ОСУВ "Хортица" рассказали, что россияне наступали несколькими единицами бронетехники, включая бронеавтомобили "Ахмат", которые поставляются в российскую армию с начала полномасштабной войны.

По словам бойцов, пехота противника под прикрытием своей бронетехники пыталась продвинуться по открытой местности через поле в сторону украинских позиций. Впрочем, остановить врага удалось еще на подступах к позициям украинцев.

Камера разведывательного дрона зафиксировала как наши бойцы прицельно уничтожают оккупантов вместе с техникой. Добежать до укрытия и спрятаться удалось не всем. Как результат, сожжена вражеская бронетехника и ликвидированы оккупанты,

– говорится в сообщении.

Уничтожение штурмовой группы россиян в Донецкой области: смотрите видео

К слову, недавно украинские военные уничтожили российскую ДРГ на Торецком направлении. Она пыталась закрепиться в тылу Сил Обороны. Российские войска не достигли значительных успехов на флангах Торецка, в частности в районах Крымского и Озаряновки.