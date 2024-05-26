Остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое: ВСУ отбили угрозу прорыва на Харьковщине

Украинские воины дают мощный отпор агрессору. Так, Силы обороны отбили угрозу вражеского прорыва на Харьковском направлении.

Российские захватчики пытались прорваться на участке Стрелечья – Глубокое. Однако ВСУ отбили угрозу. Подробности рассказал в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Защитники успешно выбивают оккупантов

На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций. На направлении наступление было остановлено,

– рассказал спикер.

Добавил, что сейчас ведется системная работа, чтобы выбить агрессора с занятых позиций. Также отметил, что Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонительные рубежи.

Волошин рассказал, что враг имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья – Глубокое.

"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы", – сказал спикер.

Кроме того, отметил, что противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы.

Но благодаря действиям ВСУ вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют,

– подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".

Также рассказал, что оккупанты пытаются штурмовать Волчанск пехотными подразделениями.

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