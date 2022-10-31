ВСУ отправили на тот свет еще более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 31 октября

Российские военные, с оружием в руках пришедшие на нашу землю, массово на ней погибают. По состоянию на 31 октября ВСУ ликвидировали уже 71820 вражеских армейцев.

За минувшие сутки ряды мертвых оккупантов пополнили 620 русских солдат. Больше они не будут угрожать мирному населению Украины.

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Потери врага в технике

танков – 2 686 (+14) единиц,

боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,

артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,

РСЗО – 383 (+0) единицы,

средств ПВО – 197 (+0) единиц,

самолетов – 275 (+1) единиц,

вертолетов – 253 (+1) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),

крылатых ракет – 352 (+0),

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) единиц.

специальной техники – 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.



Потери россиян на 31 октября / фото Генштаб ВСУ

Как ВСУ уничтожают врага

Подтвержденные потери врага на Юге за минувшие сутки составляют:

27 оккупантов,

танк,

2 миномета,

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация",

двадцати трех миллиметровая зенитная установка,

5 единиц автобронетехники.

Также в Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Украинские защитники сбили российский Су-25

Вражеский Су-25 сбили около 8 утра 30 октября в южном направлении. Штурмовик приземлило наше зенитное ракетное подразделение.

Кстати, в этот же день 30 октября наши защитники приземлили ударный вертолет врага. Его сбили около 16 часов в Харьковской области.

Также украинским военным удалось освободить от оккупантов поселок Невское Луганской области. Там ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С". Юрий Бутусов сообщил, что наши защитники одновременно поразили все боевые машины оккупантов, вероятно, ракетами РСЗО М142 HIMARS.

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