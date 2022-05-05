ВСУ переходят к контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях

Военные Вооруженных Сил Украины идут в контратаку. Как отметил Валерий Залужный, наши бойцы будут выбивать врагов на Харьковском и Изюмском направлениях.

Кроме того, он отметил, что оккупанты перекидывают основные усилия на Луганское направление. Напомним, что в районе Попасной, Кременной и Торского сейчас продолжаются ожесточенные бои.

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Залужный пообщался с генералом Марком Милли

Также Валерий Залежный рассказал, что общался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он отметил, что доверие, профессионализм и общие ценности – основа их тесных отношений. А при полномасштабном вторжении России на территории Украины они только укрепились.

Какая сейчас ситуация на фронте

По состоянию на утро, 5 мая, ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов, расположенных на границе Николаевской и Херсонской областей. Этого удалось добиться, подчеркивают в Генштабе, благодаря "успешным действиям украинских защитников и защитниц". Поэтому российские захватчики потеряли контроль над этими населенными пунктами.

А вот на Южнобужском направлении российские захватчики не вели активных боевых действий. В то же время оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по позициям наших бойцов, а также уничтожали инфраструктуру региона.

Не покидают оккупанты попыток атаковать Восток. Это они делают для того, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Это не только позволит российским военным достичь одной из последних поставленных целей, но сохранить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Что касается Волынского, Полесского и Северского направлений, то там враги не предпринимали активных действий. Артиллерийские обстрелы продолжаются на линии столкновения на Таврическом и Донецком направлениях. Безрезультатно оккупанты ведут наступательные действия по Лиманскому, Северодонецкому и Попаснянскому направлениям.

Отметим, что российская сторона сама признала, что ей не удастся провести парад Победы в Донецке и Луганске. "Бессмертный полк" может пройти в Мариуполе. Сейчас там, кстати, проводят подготовку, чтобы показать якобы "улучшение" города.

Если говорить об актуальных потерях, то на 5 мая нашим военным удалось уничтожить 24 700 российских оккупантов. Также в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники.

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