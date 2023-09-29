Сосредотачивают там все: почему для россиян Мелитопольское направление так важно
На Мелитопольском направлении, в частности, на линии Работино – Вербовое, украинские бойцы продолжают наступление. Россияне совершенно четко осознают важность этого участка фронта и того, что произойдет, когда Вооруженным Силам удастся прорваться к линии Токмак – Верхний Токмак.
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что означает для россиян поражение на этом направлении. Ранее украинские бойцы прорвали оборону оккупантов возле Вербового в Запорожской области.
Обратите внимание Россияне сбили свой самолет у Токмака: Федоров уточнил, что могло произойти у оккупантов
Впереди очень тяжелые бои
Выйдя на линии Токмак – Верхний Токмак, наши военные фактически перережут единственную железную дорогу, соединяющую Россию с аннексированным Крымским полуостровом. Железнодорожное сообщение – это хребет обеспечения потребностей оккупантов на Южном фронте.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"После этого можно считать месяцы до освобождения Крыма и окончательного развала Южного фронта, что кардинально изменит ситуацию на поле боя. Тогда можно будет говорить о другом ходе войны. Поэтому противник отчаянно пытается сосредоточить все силы на этом направлении", – сказал Грабский.
Собственно, ради помощи на этом направлении оккупанты пожертвовали наступлением на Купянском направлении, где враг сосредоточил войска. Однако за последние несколько дней активность захватчиков снизилась, что свидетельствует о том, что часть этих подразделений перебрасывается на Юг Украины с целью остановить наступление Вооруженных Сил.
Россияне пытаются создать дополнительные линии обороны. Поэтому я хотел бы избежать легкомысленной мысли, что мы прорвались и идем в наступление. Впереди нас ждут чрезвычайно тяжелые бои, которых, к сожалению, никак не избежать,
– заметил военный эксперт.
Для Сил обороны очевидна необходимость прорваться на этом направлении и завершить весенне – летнюю – осеннюю кампанию 2023 года. Наши военные и так вели, и продолжают вести изнурительные бои. Украине нужно войти в новый год с перспективами и сосредоточиться на планировании новых операций по другим направлениям.
Почему россияне снизили активность на Купянском направлении: смотрите видео
Россияне не смогут удержаться на Юге
Победа в войне определяется не километрами освобожденной территории, а количеством и качеством нанесения ударов по врагу, уничтожающими его боевой потенциал и мощь.
Я намеренно подчеркнул, что мы не ставим конечной задачи, чтобы освободить Токмак. Выход на эту линию обеспечит прерывание логистики,
– добавил Грабский.
Эффективность проведения операции на Мелитопольском направлении определяет выход на линию Токмак – Верхний Токмак. Это станет маркером, который покажет, что возможности оккупантов удерживаться на Южном направлении значительно сократятся.
Какая ситуация в районе Токмака
- В направлении Токмака идут ожесточенные бои. Враг чувствует, что поражение неизбежно и начинает использовать информационные провокации Многие российские телеграммы-каналы распространяют информацию, что военное руководство России приняло решение отходить от Токмака.
- В то же время, Россия готовится к обороне на Юге. В частности, оккупанты укрепляют оборону у Токмака, а также строят новую линию укреплений по пути в Бердянск в Запорожской области.
- Генерал Александр Тарнавский отметил, что Токмак для россиян имеет стратегическое значение, поэтому там очень хорошо выстроена оборона. Проблемой для украинцев на этом направлении является не столько "линии Суровикина", сколько "перекресток, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".