Профессиональная армия России практически уничтожена, – Череватый сказал, кого бросают на фронт

Утраты российской армии в войне против Украины превзошли число, с которым Кремль рассчитывал завоевать Украину. Мобилизированные же оккупанты не имеют опыта и мотивации.

Об этом 24 Каналу сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый. По его словам, нынешняя группировка противника очень сегментированная, а боевой дух – подавлен.

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"Российская профессиональная армия практически уничтожена, поэтому оккупантам приходится постоянно искать замену личному составу. Подразделения укомплектованы мобилизованными, поэтому группировка очень сегментирована", – сказал Череватый.

ВСУ практически уничтожили профессиональную российскую армию: смотрите видео

Кем Россия заменяет уничтоженных оккупантов

Спикер ВСУ подчеркнул, что российская профессиональная армия фактически уничтожена, поэтому в ход идет все:

"Боевой армейский резерв страны" (БАРС);

территориальные войска;

другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига";

роты "Шторм-Z".

Череватый добавил, что мобилизованные россияне активно сдаются в плен. За сутки может быть 10 – 15 человек. В частности, за последние сутки обменный фонд пополнился на четырех оккупантов из лиманского направления.

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