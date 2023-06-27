ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами: видео штурма
Источник:28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Под Бахмутом продолжают идти ожесточенные бои. Нашим военным удалось пробить там оборону врага, которую он готовил месяцами. И у нас появилась возможность увидеть видео успешного штурма.
Его совершили бойцы 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Они штурмовали позиции российских захватчиков в районе Курдюмовки южнее Бахмута.
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Батальон врага разгромилиОбратите внимание! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
На видео, выложенном батальоном 28-й ОМБр, можно увидеть работу первой механизированной роты. Ей удалось разгромить батальон врага. Вследствие этого "лавы двухсотых" пополнили 35 бойцов, 40 сбежали, а еще несколько захватчиков сдались в плен.
По словам наших защитников, это важный успех. Ведь удалось пробить оборону, которую российские захватчики готовили в течение месяцев. И этого удалось достичь благодаря долгой и титанической работе, неутомимой тренировке и слаженности
Помните, контрнаступление – это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм,
– отмечают бойцы.
Бойцы 28-й ОМБр штурмовали позиции врага под Бахмутом: смотрите видео
Они призывают поддержать ВСУ, помогать и приближать победу. Защитники попросили распространить видео, чтобы все видели и могли поддерживать титанические усилия наших военных.
В начале войны мы собрались, чтобы выстоять, теперь мы должны сплотиться, чтобы победить!
– отмечают в 28-й ОМБр.
Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала ситуацию вокруг Бахмута. По ее словам, украинское наступление на одноименном направлении продолжается.
Защитники продвигаются по флангам
- По словам Анны Маляр, наши военные проводили планирование наступления на Востоке с учетом событий в России. В частности, разногласий между ЧВК "Вагнера" и властями страны-агрессора.
- Она заметила, что уже четвертый день продолжаются наступательные действия на Бахмутском направлении. Анна Маляр отметила, что ежедневно нашим военным удается продвигаться по флангам.
Постепенное, но уверенное. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили. Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс,
– отметила заместитель министра.
- По ее словам, местность Бахмута и его пригород имеет развитую систему инженерных укреплений. Также она характеризуется разветвленной сетью опорных пунктов.