ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами: видео штурма

Под Бахмутом продолжают идти ожесточенные бои. Нашим военным удалось пробить там оборону врага, которую он готовил месяцами. И у нас появилась возможность увидеть видео успешного штурма.

Его совершили бойцы 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Они штурмовали позиции российских захватчиков в районе Курдюмовки южнее Бахмута.

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Батальон врага разгромили

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На видео, выложенном батальоном 28-й ОМБр, можно увидеть работу первой механизированной роты. Ей удалось разгромить батальон врага. Вследствие этого "лавы двухсотых" пополнили 35 бойцов, 40 сбежали, а еще несколько захватчиков сдались в плен.

По словам наших защитников, это важный успех. Ведь удалось пробить оборону, которую российские захватчики готовили в течение месяцев. И этого удалось достичь благодаря долгой и титанической работе, неутомимой тренировке и слаженности

Помните, контрнаступление – это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм,

– отмечают бойцы.

Бойцы 28-й ОМБр штурмовали позиции врага под Бахмутом: смотрите видео

Они призывают поддержать ВСУ, помогать и приближать победу. Защитники попросили распространить видео, чтобы все видели и могли поддерживать титанические усилия наших военных.

В начале войны мы собрались, чтобы выстоять, теперь мы должны сплотиться, чтобы победить!

– отмечают в 28-й ОМБр.

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала ситуацию вокруг Бахмута. По ее словам, украинское наступление на одноименном направлении продолжается.

Защитники продвигаются по флангам

По словам Анны Маляр, наши военные проводили планирование наступления на Востоке с учетом событий в России. В частности, разногласий между ЧВК "Вагнера" и властями страны-агрессора.

Она заметила, что уже четвертый день продолжаются наступательные действия на Бахмутском направлении. Анна Маляр отметила, что ежедневно нашим военным удается продвигаться по флангам.

Постепенное, но уверенное. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили. Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс,

– отметила заместитель министра.