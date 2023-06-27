Його здійснили бійці 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Вони штурмували позиції російських загарбників у районі Курдюмівки, що південніше Бахмута.

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Батальйон ворога розгромили

Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

На відео, яке виклав батальйон 28-ї ОМБр, можна побачити роботу першої механізованої роти. Їй вдалося розгромити батальйон ворога. Внаслідок цього "лави двохсотих" поповнили 35 бійців, 40 втекли, а ще кілька загарбників здалися в полон.

За словами наших захисників, це важливий успіх. Адже вдалося пробити оборону, яку російські загарбники готували впродовж місяців. І цього вдалося досягнути завдяки довгій і титанічній праці, невтомним тренуванням і злагодженню

Пам'ятайте, контрнаступ – це не кіно, і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм,

– зазначають бійці.

Бійці 28-ї ОМБр штурмували позиції ворога під Бахмутом: дивіться відео

Вони закликають підтримати ЗСУ, допомагати, а також наближати перемогу. Захисники попрохали поширити відео, щоб усі бачили та могли підтримувати титанічні зусилля наших військових.

На початку війни ми згуртувались, щоб вистояти, тепер ми маємо згуртуватись, щоб перемогти!

– наголошують у 28-й ОМБр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала ситуацію навколо Бахмута. За її словами, український наступ на однойменному напрямку триває.

Захисники просуваються по флангах

За словами Ганни Маляр, наші військові проводили планування наступу на Сході з урахуванням подій у Росії. Зокрема, розбіжностей між ПВК "Вагнера" та владою країни-агресорки.

Вона зауважила, що вже четвертий день тривають наступальні дії на Бахмутському напрямку. Ганна Маляр зазначила, що щоденно нашим військовим вдається просуватися по флангах.

Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили. Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес,

– зауважила заступниця міністра.