Його здійснили бійці 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Вони штурмували позиції російських загарбників у районі Курдюмівки, що південніше Бахмута.
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Батальйон ворога розгромили
На відео, яке виклав батальйон 28-ї ОМБр, можна побачити роботу першої механізованої роти. Їй вдалося розгромити батальйон ворога. Внаслідок цього "лави двохсотих" поповнили 35 бійців, 40 втекли, а ще кілька загарбників здалися в полон.
За словами наших захисників, це важливий успіх. Адже вдалося пробити оборону, яку російські загарбники готували впродовж місяців. І цього вдалося досягнути завдяки довгій і титанічній праці, невтомним тренуванням і злагодженню
Пам'ятайте, контрнаступ – це не кіно, і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм,
– зазначають бійці.
Бійці 28-ї ОМБр штурмували позиції ворога під Бахмутом: дивіться відео
Вони закликають підтримати ЗСУ, допомагати, а також наближати перемогу. Захисники попрохали поширити відео, щоб усі бачили та могли підтримувати титанічні зусилля наших військових.
На початку війни ми згуртувались, щоб вистояти, тепер ми маємо згуртуватись, щоб перемогти!
– наголошують у 28-й ОМБр.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала ситуацію навколо Бахмута. За її словами, український наступ на однойменному напрямку триває.
Захисники просуваються по флангах
- За словами Ганни Маляр, наші військові проводили планування наступу на Сході з урахуванням подій у Росії. Зокрема, розбіжностей між ПВК "Вагнера" та владою країни-агресорки.
- Вона зауважила, що вже четвертий день тривають наступальні дії на Бахмутському напрямку. Ганна Маляр зазначила, що щоденно нашим військовим вдається просуватися по флангах.
Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили. Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес,
– зауважила заступниця міністра.
- За її словами, місцевість Бахмута та його передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень. Також вона характеризується розгалуженою мережею опорних пунктів.