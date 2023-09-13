ВСУ подбираются к важным транспортным коммуникациям врага

Общая тенденция – армия России сейчас пытается перераспределить имеющиеся резервы на всех участках фронта так, чтобы с одной стороны увеличить плотность своих подразделений на Юге и усложнить продвижение для ВСУ. А с другой стороны – сохранить возможность проводить либо наступательные действия, либо так называемую "активную оборону" на других участках фронта.

Активная оборона по-русски

Это приводит к некоторой хаотизации в системе управления оккупационными войсками, чем сразу пытаются пользоваться ВСУ хотя бы на отдельных участках фронта.

Читайте также Украина отмечает День танкиста в один день с Россией: как это возможно?

В то же время, чтобы выполнить так называемое "огневое прикрытие", россияне гораздо больше стали использовать на фронте дроны-камикадзе и крылатые дальнобойные авиабомбы из самолетов тактической авиации. Это создает высокую угрозу ВСУ.

Утром 12 сентября Генштаб сообщал, что россияне снова контратаковали в районе Работино, и у наших войск есть продвижение в этом районе. Из этого вытекало сразу две показательные детали.

Тактика "светофора" от ВСУ при прорыве вражеской обороны до сих пор работает безотказно. В то же время, у россиян, несмотря на численное преимущество, есть силы контратаковать только на узком участке фронта, что при этом свидетельствует о реальном состоянии истощения российских оккупационных войск.

Примечательно, что российские оккупанты активизировали свою деятельность в направлении Херсона. Помимо артиллерийских обстрелов они пытаются высаживать диверсионные группы (безрезультатно, все они идут вслед за "Москвой"). Вероятно, армия России считает, что в ее исполнении так выглядит "активная оборона" на фоне проблем на Запорожском направлении.

Подразделения оккупантов истощены на многих участках фронта

На Бахмутском направлении, на первый взгляд, все тоже "консервативно". Оккупанты пытались контратаковать возле Андреевки и Клещеевки. В то же время наши войска приближаются к успеху в боях за ту же Клещеевку.

Интересно Запад активизировался в снабжении оружием: почему именно сейчас?

Но есть и другой аспект. Пока ВСУ ведут целенаправленное уничтожение войск и объектов врага у Соледара, то есть на северном фланге от Бахмута, российские оккупанты на этой точке фронта не проводят никаких активных действий, а держат оборону. Это свидетельствует об уровне истощения их сил и на этом участке фронта.

Говорить о перспективах окружения россиян в самом Бахмуте или о моменте, который может принудить врага к отступлению, явно будет смысл лишь после того, как степень подрыва вражеской логистики (т.е. уничтожения складов) станет ощутимо высокой. Раньше – никак.

На Купянском и Лиманском направлениях – без особых корректив. Россияне так и не смогли возобновить наступление на Купянск, хотя стягивать войска для этой задачи начали еще в начале прошлой недели.

Текущую ситуацию возле Опытного можно обозначить так: российские оккупанты даже там погрязли в оборонительных боях, и это очень хорошая новость.

Заметьте Измены не было: почему саммит G20 стал холодным душем для Украины

Похоже, что уничтоженные 11 сентября в селе Луганское Донецкой области операторы российских дронов ZALA и "Ланцет" вместе с БпЛА должны были направляться под Угледар. Отдельно показательно, что теперь Силы обороны Украины знают, как дистанционно уничтожать "Ланцеты", которые считались непреодолимой угрозой для наших защитников.

Уже долгое время стабильно высоко количество уничтоженных грузовиков из логистических конвоев врага, то есть несколько десятков в сутки. Это означает, что ВСУ вплотную подбираются к важным транспортным коммуникациям россиян.