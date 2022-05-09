ВСУ подтвердили масштабные потери врага за 2 прошедших суток на Юге: перечень впечатляет

9 мая 2022 , 01:58
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Источник:

Оперативное командование "Юг"

Бойцы ВСУ продолжают наносить российским захватчикам безумные потери. Только за 8 мая они уничтожили 56 вражеских военных, вертолет, несколько БТР и многое другое.

Кроме того, наши бойцы успешно разбивали оккупантов и 7 мая. Защитники ликвидировали 56 российских солдат и испепелили несколько БТРов.

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Захватчики несут сокрушительные потери в Украине

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли примерно полсотни поражений по враждебным позициям. 8 мая оккупационная армия России потеряла:

  • 51 военного,
  • 2 реактивные системы залпового огня,
  • танк,
  • зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С",
  • 2️ БПЛА,
  • вертолет.

Также ОК "Юг" получило подтверждение о потерях врага накануне:

  • еще 56 захватчиков,
  • 3️ реактивные системы залпового огня,
  • 4️ БТРы,
  • 2️ единицы автомобильной техники.

Кроме того, украинские защитники существенно повредили радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк 2".

 

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

 

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Автор: Ольга Котів