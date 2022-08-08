ВСУ подтвердили новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам: есть и уничтожение вражеских баз

В ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Так под удар украинских военных снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке.

Эту информацию подтвердила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Еще ночью в соцсетях писали о мощных взрывах в Херсоне – в районе Антоновского моста.

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Попадания – достаточно серьезные

Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении. Он имеет свои точные результаты. Попадания достаточно серьезные, как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому мосту,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами. Пока результаты уточняют, ведь, говорит руководитель пресс-центра, к ликвидации складов из БК могло присоединиться и движение сопротивления на оккупированных территориях.

Такие успехи ВСУ и партизан подрывают состояние оккупантов

Работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупационных войск.

Это – отсутствие боекомплектов, отсутствие техники, которую они только что завозят, а она снова исчезает, "минус личный состав", которого и так врагу не хватает. То, что они подтягивают силы и технику, мы наблюдаем, но им приходится этими резервами "латать дыры",

– добавила руководитель объединенного пресс-центра.

Отметим, что ночью о взрывах сообщали местные жители Херсона, Алешки, Чернобаевки и Новой Каховки. По информации соцсетей, после удара по Антоновскому мосту там начался пожар.

Вероятно, горела техника, которую свезли сюда для ремонтных работ. Также были данные о попадании по Дарьевскому мосту через Каховскую ГЭС.

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Удары ВСУ по Антоновскому мосту: коротко

Ранее британская разведка сообщала, что россияне разместили возле Антоновского моста радиолокационные отражатели. Таким образом, враг хотел защитить уже поврежденные мосты.

В ночь на 4 августа ВСУ попали по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр. Вероятно, что были уничтожены вагоны с оружием и боеприпасами, которые стояли возле него.

Британские разведчики убеждены: вряд ли россиянам удастся восстановить железнодорожное сообщение между оккупированными Херсонщиной и Крымом.

Раньше враг пробовал залатать Антоновский мост, однако эти попытки были очень неудачными.

Смотрите в видео – в Херсоне россияне заминировали важные коммуникации: