Впервые в истории Украины: в ВСУ появилась полевая форма для женщин
Источник:Министерство обороны Украины
Минобороны Украины утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Он официально поставлен на довольствие.
Отметим, что работа по внедрению женской полевой формы началась еще в прошлом году – в 2022 году. С тех пор состоялось множество заседаний рабочих групп, наработок и испытаний женской формы.
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Учли все пожелания
Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время приступят к соответствующим процедурам закупок и поставок в ВСУ. По его словам, в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в испытаниях костюма.
Верю, что в новой форме выполнять как боевые, так и тыловые обязанности станет значительно комфортнее,
– прокомментировал создание женской формы Резников.
Женская военная форма – больше в галерее
Более того, Минобороны начало разработку женских бронежилетов. Резников заявил, что уже есть несколько тестовых образцов, однако в настоящее время идет их изучение на соответствие технической спецификации. Когда все соответствующие испытания и тестирования будут успешно пройдены, женские бронежилеты также будут утверждены.
В каких войсках женщин больше всего
С начала полномасштабного вторжения в Украину в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин. С первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в ТЦК, чтобы встать на защиту нашего государства.
По состоянию на июнь было известно, что женщины проходят службу в:
- Сухопутных войсках – более 16 тысяч военнослужащих женщин,
- Воздушных Силах – более 7 тысяч,
- Военно-Морских Силах – около 2 тысяч,
- Десантно-штурмовых войсках – около 1 тысячи,
- Силах территориальной обороны – более 3 тысяч военнослужащих женщин,
- остальные – в других составляющих Сил обороны.