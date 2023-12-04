В 6 километрах Бахмут: Сухопутные войска показали главную елку страны
4 декабря 2023, 10:02Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Уже второй год украинцы будут праздновать Новый год и Рождество в состоянии широкомасштабной войны. Силы обороны делают все возможное для освобождения украинской территории. Сейчас эпицентр боевых действий – Восток, именно там защитники разместили главную елку страны.
Несмотря на то, что она расположена в одной из самых горячих точек фронта, елка украшена праздничными украшениями.
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Воины Сухопутных войск расположили елку в 6 километрах от Бахмута, где продолжаются тяжелые бои.
"Главная елка страны", – подписали фото защитники.
Что происходит на Бахмутском направлении
- На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
- Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Несмотря на сложные погодные условия, контрнаступление продолжается, хотя и его темп замедлился.