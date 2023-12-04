В 6 километрах Бахмут: Сухопутные войска показали главную елку страны

Уже второй год украинцы будут праздновать Новый год и Рождество в состоянии широкомасштабной войны. Силы обороны делают все возможное для освобождения украинской территории. Сейчас эпицентр боевых действий – Восток, именно там защитники разместили главную елку страны.

Несмотря на то, что она расположена в одной из самых горячих точек фронта, елка украшена праздничными украшениями.

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Воины Сухопутных войск расположили елку в 6 километрах от Бахмута, где продолжаются тяжелые бои.

"Главная елка страны", – подписали фото защитники.

Защитники расположили елку в 6 километрах от Бахмута / Фото Сухопутных войск

Что происходит на Бахмутском направлении