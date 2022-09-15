Защита Киевского направления: в ВСУ показали обустроенную оборону на Севере
Источник:Командование Объединенных Сил ВС
В ВСУ показали, как бойцы Северной операционной зоны на Киевском направлении отрабатывают навыки и тренируются. Военные уверяют, что столица находится под надежной защитой.
Украинские военные моделируют разные варианты развития событий и учатся работать слаженно и последовательно. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев приехал в подразделение, защищающее Киевское направление.
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Как проходят тренировки
Согласно плану командир роты по сигналу тревоги должен быстро собрать все подразделение. Его обязанность – определить для каждого военного задачи. Далее личный состав готовится к бою и уничтожает противника.
План тренировки известен только командиру роты, принимающему меры, чтобы бойцы не привыкали к одним и тем же действиям. Вводится следующая тактическая обстановка, меняются задачи, мероприятия… Этот процесс продолжается каждый день и каждую ночь тем способом, который необходим командиру роты для выполнения задач по повышению оборонных способностей подчиненного личного состава,
– говорит Сергей Наев.
Противник не пройдет: столица надежно защищена
Командир роты уверяет, что его подразделение работает очень слаженно. Они проводят регулярные боевые тренировки и постоянно совершенствуют навыки работы в условиях боевых действий.
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Наше подразделение полностью готово к выполнению любых задач,
– уверяет командир.
Подавляющее большинство воинских подразделений имеют боевой опыт. Они обороняли Киевское направление, а некоторые воевали еще до полномасштабного вторжения.
Командир роты тоже имеет боевой опыт. В 2020 году он окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, после чего вступил в ряды 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Офицер воевал в Донецкой области, а с 24 февраля защищал Киев со своим подразделением.
Морально-психологическое состояние у нас всегда высокое, мы понимаем, что сдавать столицу ни в коем случае нельзя.
Вместе победим!,
– добавляет командир.
Как военные тренируются защищать Киевское направление: смотрите видео
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