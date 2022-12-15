"Чтобы другие спали в теплых кроватях": в ВСУ показали, как защитники отдыхают в окопах

Украинские защитники и защитницы ежедневно героически противостоят врагу, освобождая территории из-под оккупации клочок за клочком. Все для того, чтобы граждане Украины были в безопасности.

В Сухопутных войсках показали, как ВСУ отдыхают в окопах на фронте. Щемящее фото не оставит равнодушным никого.

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Отдых в холодном окопе ради спокойного сна украинцев

В пресс-службе Сухопутных войск обнародовали фотографию бойца Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. На нем видно, как украинский защитник отдыхает в окопе.

Чтобы как можно больше людей могли спать дома, в теплых кроватях, вот так, в окопах, отдыхают наши защитники,

– написали в ВСУ.



Воин ВСУ отдыхает в окопе / Фото Сухопутных войск

К слову, Министр обороны Алексей Резников убежден, что у украинской армии достаточно человеческого ресурса, чтобы остановить противника. Однако есть проблемы с оружием и амуницией, которая не всегда есть в достаточном количестве.

С этим могут помочь только западные партнеры. Украинские власти, по словам министра, регулярно ведут переговоры с представителями иностранных государств о предоставлении вооружения и военного снаряжения украинцам.

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