Поле трупов: в ВСУ показали потери оккупантов, которые ценой жизни пытаются спасти Путина

Российская армия ежедневно несет большие потери в войне против Украины. Потери оккупантов начали резко увеличиваться после того, как Владимир Путин в отчаянии объявил частичную мобилизацию.

В ВСУ показали жуткие последствия очередной попытки прорыва российских оккупантов. Неудачный прорыв оккупантов закончился большим количеством погибших российских военных.

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ВСУ показали последствия неудачного прорыва оккупантов

На кадрах, опубликованных нашими воинами, заметно, как поле усыпано российскими труппами.

Количество ваших трупов будет только расти. Вы так и не поняли куда попали, или просто не хотели. Но тут вы и умрете,

– предупреждают оккупантов наши воины.

Последствия очередной попытки прорыва российских оккупантов: видео

Россия стремительно теряет живую силу

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области, а также Белогоровка в Луганской области.

Россия сосредоточена на том, чтобы захватить Бахмут и снова оккупировать Белогоровку. Именно там россияне несут наибольшие потери. По состоянию на 8 ноября, в Украине уже погибли 77 тысяч оккупантов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что в Луганской области российские военные идут в наступление по трупам своих товарищей. Россия бросает на фронт мобилизованных, а также зеков.

Еще ранее эксперты отмечали, что Россия не справилась с мобилизацией. Путин был вынужден объявить мобилизацию в России на фоне потерь. Оказалось, что далеко не все мобилизованные профессионалы, их бросают на фронт как пушечное мясо – без подготовки.

Российским солдатам приходится выполнять нелепые приказы, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин сохранил свое кресло. Однако в армии России уже начались бунты.

Например, 6 ноября 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота России пожаловалась, что была вынуждена выполнить нелепый приказ и понесла большие потери.

Оккупанты пожаловались, что возле Павловки Донецкой области у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и много пропавших без вести. Они даже написали письмо губернатору.

В ВСУ уже подтвердили потери российских морпехов и заявили, что туда едут так называемые "каратели". В минобороны России назвали события "эффективными наступательными действиями".

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