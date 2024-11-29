Есть на вооружении передовых армий мира: ВСУ получат самую популярную модель бронированного эскватора
Технический парк Сил обороны пополнит самая популярная модель армейского экскаватора. Речь идет о скоростном бронированном экскаваторе-погрузчике JCB HMEE.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE
Минобороны кодифицировало и позволило использовать в армии скоростной бронированный экскаватор-погрузчик.
JCB HMEE – высокомобильный инженерный экскаватор – это бронированная специальная машина, которая предназначена для выполнения широкого спектра задач.
Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира,
– отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
JCB HMEE весит около 16 тонн и развивает скорость до 100 километров в час. Этот бронеэкскаватор обеспечивает полную защиту экипажа, совместим со стандартами STANAG по защите от поражений.
Высокую производительность на бездорожье обеспечивают системы полного привода, управления всеми 4 колесами и блокировки дифференциалов. Кроме того, специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.
Кабина JCB HMEE эргономично разработана для максимальной производительности оператора. Также она оборудована кондиционером.