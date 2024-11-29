Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE

Міноборони кодифікувало й дозволило використовувати у війську швидкісний броньований екскаватор-навантажувач.

JCB HMEE – високомобільний інженерний екскаватор – це броньована спеціальна машина, яка призначена для виконання широкого спектра завдань.

Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу,

– наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

JCB HMEE важить близько 16 тонн та розвиває швидкість до 100 кілометрів на годину. Цей бронеекскаватор забезпечує повний захист екіпажу, сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.

Високу продуктивність на бездоріжжі забезпечують системи повного приводу, управління усіма 4 колесами та блокування диференціалів. Окрім того, спеціально посилені для військових потреб підвіска та гальма забезпечують контрольовану й безпечну роботу.

Кабіна JCB HMEE ергономічно розроблена для максимальної продуктивності оператора. Також вона обладнана кондиціонером.