На фронте усилилась работа украинской артиллерии. Вероятнее всего, Вооруженные Силы Украины получили от партнеров часть обещанных снарядов.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он напомнил, что в феврале 2024 года запульсировал вопрос о 800 тысяч боеприпасов, которые нашла Чехия.

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Ударов с нашей стороны становится больше

Как отметил Черник, сейчас со снарядами есть один нюанс – цена. В начале полномасштабного вторжения боеприпас стоил 1 тысячу долларов. Сейчас цена поднялась и он стоит от 4 тысяч долларов. К сожалению, рынок отменить невозможно.

Если сейчас мы имеем задекларированную сумму больше половины, то по методу доказательности от противного можем предположить, что часть из этих денег заработала,

– сказал военный эксперт.

По его словам, среднесуточный показатель применения украинской артиллерии составляет около 5 тысяч. Этого запаса боеприпасов Силам обороны должно хватить примерно на полгода. На эту минуту Украина увеличивает артиллерийские удары.

"Привет, тем предателям, которые начали разводить панику, мол, якобы Украину бросили и оставили нас без боеприпасов. Надо наконец научиться держать эмоциональные качели в правильном срединном положении. У нас или все измена, или победа", – добавил Черник.

Откуда поступили снаряды

Есть два варианта относительно того, откуда Украина начала получать подкрепление снарядами: с 1 миллиона от ЕС или с 800 тысяч, которые нашла Чехия. Однако по мнению военного эксперта, это не те снаряды, которые европейский конвейер поставил на производство. Вероятнее всего, сейчас Украина получила снаряды от Чехии.

Чехия всегда была большим хабом оружия еще со времен Первой мировой войны,

– подчеркнул Черник.

Он вспомнил, что немцы вкладывали огромные средства в развитие чешского военно-промышленного потенциала, когда завладели этой территорией. Во время прихода СССР этот потенциал был сохранен и даже развит. Уже после распада Советского Союза Чехия смогла построить интегрированную уникальную систему, которая сочетает в себе старые советские технологии с западными.

Видимо, чехи имели в закрытой части огромное количество самых разнообразных проектов, изучили вопрос и сумели найти пути, чтобы убедить правительства стран, что надо продавать снаряды,

– предположил военный эксперт.

Прага могла выкупить снаряды для ВСУ в Южно-Африканской Республике, Пакистане, Индии и Латинской Америке.

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