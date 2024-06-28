Подверглись ударам более 30 вражеских самолетов в 2024 году: в ВСУ показали карту пораженных судов
Источник:СтратКом
Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ (СтратКом) обнародовало карту пораженных российских самолетов за первое полугодие 2024 года.
Об этом СтратКом сообщил в телеграм-канале.
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Силы обороны за полгода поразили более 30 российских самолетов
СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года.
Там отметили, что, в частности, поражены более 30 российских военных самолетов. Речь идет о:
- девяти Су-25;
- одном Су-57;
- двух МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- одном Су-35;
- одном Су-35С;
- двух самолетах А-50;
- одном Ил-22М11;
- одном Ту-22М3.
Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения. Выражаем искреннюю благодарность союзникам Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы,
– говорится в сообщении.
В управлении отметили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. В СтратКоме добавили, что информация будет обновляться и дополняться.
Российские самолеты, которые были поражены ВСУ / Инфографика СтратКома