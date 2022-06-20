ВСУ потеряли контроль над Метелкиным возле Северодонецка, – Гайдай

20 июня 2022 , 09:39
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Источник:

фейсбук Сергея Гайдая

Российские оккупанты мощно обстреляли промзону и окрестности Северодонецка. Ситуация в городе на 20 июня – сложная.

В Северодонецке – ад от обстрелов

О происходящем во временном областном центре Луганщины рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра,
– заявил Гайдай.

Автор: Софія Мінджоса