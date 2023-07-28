Россия накапливает силы для новых атак, – в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов

В Украине впервые за долгое время ночь прошла относительно спокойно. Однако военные призывают не расслабляться, поскольку риск ракетных ударов очень высок.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что эта ночь прошла более спокойно для Юга в отличие от предыдущих, пишет 24 Канал. Однако она подчеркнула, что россияне явно скапливают силы.

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Шторм принес сразу 10 мин

Как сказала Гуменюк, оккупанты собирают потенциал, чтобы "продолжать давить на чувственные элементы нашей обстановки, где хотят получить преимущество".

Речь идет о портах и черноморской акватории, где россияне пытаются властвовать.

Спикер сообщила, что в последнее время благодаря радиоперехватам украинские военные слышат, как россияне предупреждают суда в Черном море о невозможности прохождения в украинские порты.

Также Наталья Гуменюк прокомментировала информацию об увеличении заминирования Черного моря. Она отметила, что такая информация есть, однако военные пока не наблюдают конкретных действий.

Вместе с тем Гуменюк рассказала, что мощный шторм выбросил на побережье и прибрежную полосу воды много мин. Это может быть связано с тем, что Россия увеличила заминирование моря.

Как рассказала спикер, за последние двое суток более 10 мин взорвалось. Из них только две мины были уничтожены контролируемыми. Остальные, по словам представительницы ОК "Юг", – это самовольные взрывы на определенном расстоянии от берега, а в том числе по урезу воды, в результате чего были повреждены здания на побережье.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона тоже заявил, что эта ночь не была тревожной. Однако он подчеркнул, что, по данным Генштаба ВСУ, высока вероятность ракетных ударов.

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