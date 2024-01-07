Есть средства, которые перехватывают все – Гайдай рассказал, какое оружие ВСУ используют на Востоке

Россияне применяют разные виды оружия против украинских защитников. Чаще всего враг использует – КАБы, ФАБы. Также противник увеличил в разы количество FPV-дронов, запускаемых на позиции ВСУ на Восточном направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что также россияне запускают мощные дроны-камикадзе типа "Ланцет". Однако украинские военные находят эффективные способы противостоять вражескому оружию.

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Средства постоянно совершенствуются

Наши защитники разрабатывают определенные средства, которые позволят вести борьбу именно с "Ланцетами".

Должны протестовать (эти средства – 24 Канал), если они действительно на практике, на передовой будут работать так же как и в теории, то сможем по меньшей мере закрыть нашу артиллерию и тяжелую технику от "Ланцетов",

– отметил эксглава Луганской ОВА.

Купольные РЭБ работают неплохо против FPV-дронов, а россияне сейчас выпускают их в большом количестве. Они усовершенствовали эти дроны, установив на них камеры ночного видения.

От "Ланцетов" может защитить оружие типа РЭБ "Буковель" Однако собрать деньги на него волонтерам довольно сложно. А вот на новые средства, стоимость которых относительно невелика, смогут.

В то же время, в течение войны средства борьбы постоянно совершенствуются и время от времени появляются новые образцы. На сегодняшний день на фронте действуют различные окопные РЭБ – как легкие, одноканальные варианты, так и устройства, размещенные в небольшом противоударном ящике, который можно сделать уже на восемь каналов,

– подчеркни Гайдай.

Даже если вражеские операторы понимают, что их FPV-дроны начали падать, они переключают каналы. А у нас есть специалисты, которые производят средства на восемь каналов, и благодаря им все, что подлетает на 95%, падает.

"Средства, которые сигнализируют, что где-то рядом летит FPV-дрон есть и у нас, и у врага. Более того, у нас есть средства, которые перехватывают абсолютно все, кроме любых модификаций квадрокоптеров Mavic, даже Autel 4Т – новейшие дроны", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Обеспечение фронта FPV-дронами

В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть планы изготовить в 2024 году 1 миллион дронов. Позже он подчеркнул, что нужно особое внимание уделить изготовлению всех видов необходимых дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. По его словам, "Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах".

В то же время, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что заказаны первые партии FPV-дронов из запланированного на 2024 год 1 миллиона дронов.

Умеров объяснил, что ранее Минобороны не закупало эти средства, ведь на законодательном уровне не существовало "четких критериев и правил их применения на поле боя". Именно поэтому их покупали волонтеры, Минцифры и ОВА. В настоящее время приняты на вооружение 118 образцов новой техники. Из них 24 – дроны, среди которых FPV.