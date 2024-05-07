Наступление врага приостановлено, – военный объяснил, какая ситуация на Авдеевском направлении

В Вооруженных Силах Украины рассказали, какая ситуация на Авдеевском направлении. По словам военного, уже нет такой активности врага, как была две недели назад.

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал в эфире "Киев24", что тактика у россиян не изменилась. В частности, они пытаются разрушить все, что видят, а потом сказать, что они зашли туда, пишет 24 Канал.

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Какова ситуация на Авдеевском направлении

Военный рассказал, что рядом с Авдеевкой нет массового продвижения. Хотя россияне пытаются продвинуться малыми группами, и ВСУ уничтожают оккупантов.

В принципе, в целом наступление противника приостановлено. Нет такой активности, как была 2 недели назад, когда они очень массированно, не на большие расстояния, но продвигались,

– рассказал Сергей Цехоцкий.

По его словам, российская пропаганда идет впереди оккупационных войск. И там дальше трудно – враг постоянно массированно ведет обстрелы позиций. Несмотря на это, подразделения нашей бригады действуют грамотно и делают все, чтобы исключить продвижение врага. К нашим военным прибывает подкрепление.

Какая ситуация в районе Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте