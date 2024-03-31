Мягко приземлили: как ВСУ удалось посадить невредимым вражеский "Шахед"
Россия продолжает осуществлять атаки "Шахедами" по территории Украины. На днях нашим силам РЭБ удалось приземлить невредимым вражеский дрон. Это модернизированный "Шахед" черного цвета.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что украинские силы получили или сделали самостоятельно соответствующие средства для осуществления такой операции. Эта "находка" позволит им узнать больше о вражеском оружии.
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Самая простая и самая удачная схема
Это произошло благодаря тому, что была развернута партнерами Украины система РЭБ. Союзники передали нам хорошие системы, а также украинские специалисты собирают самостоятельно эффективные системы радиоэлектронной борьбы.
Эта система работает так, что может уводить ракету, и она не попадает в цель, падая где-то в поле. Также РЭБ перехватывает управление "Шахедом", отрезает связь со спутником и сажает его,
– отметил военный эксперт.
Иногда приземление "черного" "Шахеда" происходит довольно мягко и он не взрывается. Это позволит украинским военным узнать больше о "начинке" дронов, которые запускают россияне.
"Учитывая аэродинамику, это лучшая схема для выполнения боевой задачи на большом расстоянии. Можно взять 50-килограммовую авиабомбу, пристроить такое же крыло, как у "Шахеда", систему управления, двигатель, и получится самая простая и самая удачная схема из всех, что есть на дальность более 1000 километров", – отметил Роман Свитан.Важно! Украинские силы впервые приземлили вражеский "черный" "Шахед" неповрежденным. Это удалось сделать предположительно с помощью пулемета Browning M2.
Атака вражескими дронами по Одесской области: что известно
- В ночь на 31 марта россияне снова запустили свои "Шахеды" по областям Украины.
- Целью противника стали объекты энергетики в Одесской области. Дроны атаковали подстанцию Укрэнерго, из-за чего без света осталось 170 тысяч домов. Сейчас удалось восстановить поставки электроэнергии всем домохозяйствам.
- Кроме того, в результате ударов, в Одессе пришлось остановить движение электротранспорта. Сейчас увеличено количество автобусов на магистральных маршрутах.
- В то же время силы ПВО сбили в Одесской области 8 "Шахедов". Однако из-за падения одного из них, возник пожар на одном из энергообъектов области. Это привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк также сообщила, что Одесскую область ночью атаковали именно дроны-камикадзе. Их целью была энергетическая инфраструктура.