"Мясорубка" россиян в Бахмуте продолжится: оперативная сводка от Свитана
Пригожин заявил, что Бахмут России был не нужен как населенный пункт, это была точка "мясорубки". Единственное, что он не отметил, что это была "мясорубка" именно россиян.
Об этом в ежедневной оперативной сводке 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Кроме того, ВСУ озвучили безумные потери россиян именно в Бахмуте.
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ВСУ продолжат уничтожать россиян в Бахмуте
Свитан отметил, что заявления Пригожина о нехватке боеприпасов были ложью. Это быстро стало очевидным, поэтому теперь он говорит, что им предоставили боеприпасы. Он назвал Бахмут "мясорубкой". Это правда, потому что здесь полегла большая часть вагнеровцев и множество представителей российской регулярной армии.
Артиллерия ВСУ из Часового Яра будет уничтожать россиян в Бахмуте / Скриншот Deep State
Эта "мясорубка", кстати, нигде не делась. Она продолжается. Мы контролируем часть Бахмута. После того как Пригожин и российская армия его уничтожили, город стал полигоном для выполнения задач по уничтожению россиян, потому что спрятаться в Бахмуте фактически негде,
– заметил военный эксперт.
Украинская артиллерия продолжит контролировать город из Часового Яра и Хромового и издалека уничтожать россиян. Поэтому Пригожин и хочет оттуда выйти. А вот "Ахмат", который туда якобы должен зайти, будет выполнять роль загонов, чтобы из города не убегали регулярные российские части, когда ВСУ будут издалека их постоянно накрывать огнем.
Крым – конечная цель первого этапа контрнаступления
Россияне начали часто останавливать движение по крымскому мосту, когда получают информацию, что будет удар по нему. Механизмов для того, чтобы его уничтожить много, и ВСУ это обязательно сделают. Очевидно, что Крым – конечная цель первого этапа контрнаступления.
ВСУ обязательно уничтожат крымский мост / Скриншот Deep State
"Это уже понятно, потому что несколько дней, уже вторую неделю, мы пытаемся уничтожить логистику россиян, логистические цепочки и самое главное – горючее. Все топливные составы, все, что связано с перемещением горючего. Горючее – это кровь армии, без него армии просто не существует", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео
Россияне готовят масштабный ракетный обстрел
В ночь с 7 на 8 мая россияне нанесли очередной масштабный удар с огромным количеством БПЛА. В частности, 35 "Шахедов" были направлены на Киев. ВСУ все уничтожили, но обломки нанесли ущерб. Очевидно, что Россия получила от Ирана очередную партию, а значит, Иран уже открыто вступил в войну на стороне России.
Последствия падения обломков "Шахеда" на дом в Киеве / Телеграм Виталия Кличко
Эта атака была предсказуемой. "Шахеды" шли из Брянска в Киев. В Одессу же пошло 8 ракет Х-22. Неточные ракеты, однако они нанесли ущерб Одессе и одесскому побережью. Не все ракеты долетели, по разным причинам. Они как падали, так и падают,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Эти обстрелы россиян могут быть их подготовкой к чему-то масштабному накануне 9 мая. Они смогли собрать уже около 80 ракет, среди которых и Х-101, и Х-555, и "Калибры". Также могут применить примерно 20 ракет Х-22, так что тревоги ни в коем случае нельзя игнорировать, потому что удар может быть направлен и на столицу.
Ситуация на фронте: последние новости
- Россияне атаковали Бахмут фосфорными снарядами. Кроме того, нанесли и серию авиационных ударов.
- Воины ССО вместе с побратимами продолжают защищать Бахмут. В частности, они продемонстрировали видео, как продолжают оборонять несокрушимый город.
- С начала широкомасштабного вторжения количество потерь россиян уже составляет 194 790 оккупантов. За сутки 7 мая ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков.