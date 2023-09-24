ВСУ продвигаются и закрепляются в районе Вербового в Запорожье

24 сентября 2023, 10:16
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Украинцы продолжают успешные наступательные операции на Юге. В частности, Вооруженные Силы пользуются определенным успехом в районе населенного пункта Вербовое на Мелитопольском направлении.

Детали продвижения ВСУ в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Сил Обороны Таврического направления Александр Шпутун. Ранее командующий Александр Тарнавский сообщал, что украинская армия прорвала оборону россиян возле Вербового. 

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На Юге ВСУ постепенно двигаются

Александр Шпутун рассказал, что наступательная операция украинской армии продолжается. На Юге подразделения постепенно вытесняют противника – в частности это касается Мелитопольского направления.

Спикер сообщает, что Вооруженные силы преуспевают в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Россияне вынуждены отходить дальше. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

В ежедневном отчете Генштаб также особо отметил успех Сил Обороны на Мелитопольском направлении в районе Вербового. Там также отметили, что украинцы заставляют оккупантов отступать и закрепляются на новых позициях.

Где находится Вербовое: смотрите на карте

Первая цель – Токмак

  • Александр Тарнавский отметил, что наступательные действия наберут большего оборота после освобождения Силами Обороны Токмака. В настоящее время военные находятся в 20 километрах от стратегического для россиян города.
  • Успех в Вербовом откроет для Сил обороны путь к селам Романовское и Тарасовка, которые расположены на трассе Токмак – Пологи. Это позволит перерезать линию поставки между этими городами.
  • В ISW отмечают, что Вооруженным Силам удалось пройти не все линии обороны россиян у Вербового. Они, вероятно, все еще контролируют сегменты длинной траншеи боевых позиций между Работино и Вербовым, особенно вблизи тактической высоты на Юге.
Автор: Дмитро Усик