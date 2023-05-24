Сил обороны преуспевают на флангах Бахмута: вагнеровцы пачками попадают в плен

Украинские воины продолжают брать в окружение российских окупантов на Бахмутском направлении. Они уверенно продвигаются по флангам города и пленяют окупантов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают оборонную операцию и добились успехов на флангах Бахмута.

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Силы обороны преуспевают на флангах Бахмута

Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута,

– сообщил Сырский.

Генерал-полковник также опубликовал видео с пленным наемником ППК "Вагнер". По словам военнопленного, его основным стимулом к участию в войне был материальный интерес. Он рассчитывал быть во рту снабжения, однако попал на передовую.

"Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас погрузят в Камаз и больше никто нас не увидит", – рассказывает в видео пленник.

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Захватчики сами рады попасть в плен, ведь понимают, что так, по крайней мере, имеют шанс на жизнь. Так, очередную партию окупантов взяли в плен на Бахмутском направлении воины 3-й штурмовой бригады. Они опубликовали фото захватчиков.



Пленные оккупанты на Бахмутском направлении / Фото С ОШБр

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