ВСУ продвигаются в Херсон с нескольких сторон, результаты и разгром врага есть каждый день, – Хлань

Украина начнет освобождать Херсонскую область, несмотря на попытки российских оккупантов строить оборонительные сооружения в городе. Вооруженные силы Украины уже продвигаются в город и преуспевают на линии фронта.

Оккупанты готовятся к уличным боям

Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань в эфире одного из телеканалов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это.

Внимание Оккупанты на Херсонщине ищут коллаборантов и пытают тех, кто отказывается, – Хлань

В настоящее время войска готовятся к обороне Херсона, пока ВСУ ведет наступление. Как сообщают местные жители, в промышленных районах строятся оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление ВСУ им не остановить,

– отметил Хлань.

Он также отметил, что в то же время его это настораживает, потому что освобождение с уличными боями может вызвать потери среди гражданского населения.

Россияне понимают, что их вытеснят

Самые активные бои, по словам Сергея Хланя, будут проходить на левом берегу Херсонской области. Там больше будут вестись артиллерийские бои. При этом он подчеркнул, что для более уверенного наступления нужно больше западного оружия.

А в Херсоне, как бы они ни закреплялись, им придется уйти, потому что наступательные действия, которые мы видим в последнее время, будут рассекать группировки противника. Им ничего не останется, кроме как оставить правобережную часть Днепра,

– заявил советник ОВА.

Он подчеркнул, что уже сегодня есть результаты, есть разгромы россиян на линии фронта. Итак, "уже скоро нам придется вытеснять россиян из Херсона".

"Главная задача Вооруженных сил Украины и партизан – вытеснить оккупантов из Херсона фактически без боя, чтобы уменьшить количество разрушений в самом городе и уменьшить количество обстрелов в самом городе", – добавил Хлань.

Коротко о наступлении ВСУ на Херсонщине

21 июня стало известно, что Вооруженным Силам Украины удалось отбросить российские войска с первой линии обороны на Херсонщине. Это произошло благодаря кооперации ВСУ с партизанским движением в регионе.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила, что действия украинских военных на Херсонском направлении сейчас достаточно успешны.

Отметим, что сейчас не объявляют, какие населенные пункты уже удалось освободить нашим военным. Ведь враг артиллерией и ракетами обстреливает территории, которые только что освободили ВСУ или те, которые не были под оккупацией. Так захватчики пытаются психологически давить на украинцев.

Какая ситуация на временно оккупированной Херсонщине

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