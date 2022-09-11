ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 000 километров за последние дни, – ISW
11 сентября 2022 , 10:55Читати новину українською
Источник:ISW
Наши войска героически освобождают родную землю от захватчиков. За последние дни им удалось серьезно продвинуться.
Это подтверждают и аналитики американского Института изучения войны. По их данным, прорыв за последние дни серьезный.
Более 3 тысяч километров за последние дни
В ISW отметили, что ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 тысяч километров за последние дни.