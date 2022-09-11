ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 000 километров за последние дни, – ISW

Наши войска героически освобождают родную землю от захватчиков. За последние дни им удалось серьезно продвинуться.

Это подтверждают и аналитики американского Института изучения войны. По их данным, прорыв за последние дни серьезный.

Более 3 тысяч километров за последние дни

В ISW отметили, что ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 тысяч километров за последние дни.