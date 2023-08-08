ВСУ продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении

Украинские военные продвинулись в Мелитопольском направлении. В частности, бои продолжаются в районе Роботиного Пологовского района Запорожской области.

Заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал в эфире телемарафона, на какое расстояние на Юге продвинулись наши военные. Следует заметить, что перед этим ВСУ на Юге уже прорвали первую линию обороны врага, пишет 24 Канал.

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Где ВСУ продвинулись на Юге

Наши войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Там продолжаются действия по уничтожению врага, уменьшению окупантов на нашей земле. Также там есть продвижение сотнями метров на этом направлении,

– заявил Сергей Кузьмин.

По его данным, также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. В частности, есть продвижение.

"Наши Силы обороны идут вперед. Мы уничтожаем врага", – заверил полковник.

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