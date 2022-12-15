ВСУ продвинулись возле Дибровы на Донбассе, – Генштаб
Украинские воины продолжают освобождать родную землю от оккупантов. Наши защитники успешно продвинулись на Донецком направлении.
ВСУ удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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Украинские воины продвинулись еще до 1,5 километра на Донецком направлении
Во время ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва,
– подчеркнул Алексей Громов.
Где именно расположена Диброва: смотрите на карте
Также Громов рассказал, что оккупанты в последнее время пытаются захватить все больше территорий Донецкой области. В течение текущей недели на Востоке Украины у наших воинов было аж 388 боевых столкновений с вражеским войском.
В районе Белогоровки российские захватчики не могут добиться успеха, поэтому пытаются прорвать оборону на Верхнекаменское. В частности, для попытки охвата Белогоровки с юга.
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Коротко о последних новостях из Бахмутского ада
- Самым горячим направлением остается Бахмутский. Там настоящий ад. Россияне несколько месяцев пытаются захватить город, однако наши воины буквально ежесекундно продолжают защищать родную землю.
- В сети обнародовали страшные кадры Опытного и Ивангорода в пригороде Бахмута. На видео сплошные руины, которые безжалостно сделали оккупанты из домов мирного населения и гражданской инфраструктуры. Посмотреть видео можно в нашем материале.
- Оккупанты штурмуют Бахмут уже более трех месяцев. Впрочем, за это время боевики смогли продвинуться всего на 3 – 5 километров.
- Под Бахмутом воюют две категории "вагнеровцев". Об этом 24 каналу рассказал военный, бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он отметил, что к так называемой первой категории относятся зеки, которые плохо оснащены и мало что понимают в военном деле. Однако именно они по несколько раз в сутки стараются идти в наступление. Вторая категория – более подготовленные "вагнеровцы".
- Кстати, во вражеской армии настолько велики потери, что бойцы Пригожина пытаются атаковать, буквально преступая трупы своих соратников. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в Бахмуте закончится российская армия.