Чтобы "не портить сюрпризы россиянам": в ВСУ просят всех о тишине

Наши военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбивать врага из родной земли. В ВСУ обратились к украинцам с просьбой соблюдать тишину.

С соответствующей просьбой обратились в СтратКоме ВСУ. Он в телеграме напомнил, что "тишина спасает жизнь".

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Призвали "не портить сюрпризы"

Друзья! Украинцы, медийщики, лидеры мнений. Вооруженные Силы Украины призывают вас не портить россиянам сюрпризы. Поверьте, мы лучше знаем, как трудно бывает удержаться, когда хочешь сообщить интересные новости. Но сейчас не время для намеков, что, мол, где-то может случиться что-нибудь интересное,

– отмечают в СтратКоме.



В ВСУ призывают всех к тишине / Фото СтратКом ВСУ

В нем добавляют, что чем неожиданнее для российских захватчиков будут сюжетные повороты, тем лучше будет для нас самих. Следовательно, еще раз попросили помогать ВСУ, а также сохранять тишину.

Такого формата тишина позволяет как можно большее количество оккупантов отправить на "концерт Кобзона". В разведке Великобритании заметили, что за ноябрь враг потерял рекордное количество своих бойцов.

Потери врага поражают

Как отмечают в британской разведке, за ноябрь 2023 года русское войско потеряло рекордное количество своих бойцов. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен в марте этого же года.

Одной из вероятных причин считают битву за Авдеевку. Для понимания, оккупанты продолжают пытаться окружить город, чтобы взять его под свой контроль.

В разведке Великобритании, опираясь на ежедневные отчеты потерь оккупантов, подсчитали, что в среднем "вторая армия мира" ежедневно теряет по 931 своему бойцу. Для сравнения, в марте, когда шла битва за Бахмут, ежедневно ликвидировали по 776 солдат России.

Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Большие потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе,

– сообщила разведка Британии.

В то же время в разведке отметили, что не могут проверить методологию, по которой подсчитывают потери врага. Впрочем, отмечают, что если учитывать общее количество убитых и раненых, информация правдоподобна.