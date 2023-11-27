З відповідним проханням звернулися у СтратКомі ЗСУ. Він у телеграмі нагадав, що "тиша рятує життя".

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Закликали "не псувати сюрпризи"

Друзі! Українці, медійники, лідери думок. Збройні Сили України закликають вас не псувати росіянам сюрпризи. Повірте, ми найкраще знаємо, як важко буває стриматися, коли хочеш повідомити цікаві новини. Але зараз не час для натяків, що, мовляв, десь може трапитись щось цікаве,

– наголошують у СтратКомі.



У ЗСУ закликають усіх до тиші / Фото СтратКом ЗСУ

У ньому додають, що чим несподіванішими для російських загарбників будуть сюжетні повороти, тим краще буде для нас самих. Відтак, ще раз попрохали допомагати ЗСУ, а також зберігати тишу.

Такого формату тиша дозволяє якомога більшу кількість окупантів відправити на "концерт Кобзона". Власне, у розвідці Великої Британії зауважили, що за листопад ворог втратив рекордну кількість своїх бійців.

Втрати ворога вражають

Як зазначають у британській розвідці, за листопад 2023 року російське військо втратило рекордну кількість своїх бійців. Цікаво, що попередній рекорд встановили у березні цього ж року.

Однією з ймовірних причин вважають битву за Авдіївку. Для розуміння, окупанти продовжують намагатися оточити місто, щоб взяти його під свій контроль.

У розвідці Великої Британії, спираючись на щоденні звіти втрат окупантів, підрахували, що в середньому "друга армія світу" щодня втрачає по 931 своєму бійцю. Для порівняння, у березні, коли точилася битва за Бахмут, щодня ліквідовували по 776 солдатів Росії.

Останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі,

– повідомила розвідка Британії.

Водночас у розвідці зазначили, що не можуть перевірити методологію, за якою підраховують втрати ворога. Втім, зазначають, що якщо враховувати загальну кількість вбитих і поранених, то інформація правдоподібна.