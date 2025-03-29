ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 –4 километра, – Reuters

Кроме Курщины, ожесточенные бои сейчас идут и на территории Белгородской области. Украинские военные там пытаются осуществить прорыв и уже могут похвастаться продвижениями.

Тяжелые бои, в частности, состоялись в районе поселка Поповка – здесь, по данным российских военкоров, Украина и Россия обстреливают друг друга с помощью беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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ВСУ прорвали российскую оборону на Белгородщине

По словам военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, украинские войска прорвали первую линию российской обороны. Кроме того, добавляет он, украинским бойцам, вероятно, удалось продвинуться на глубину от трех до четырех километров.

Украинцы, теоретически, могут захватить еще несколько сел в приграничной зоне, но прорывом назвать нельзя. Это был бы небольшой тактический успех, но на оперативном или стратегическом уровне на Демидовском направлении мало что можно достичь,

– отметил он.

Кастехельми подчеркивает, что присутствие российского контингента в этом районе очень высокое. В то же время пропагандисты убеждают, что Россия перебросила подкрепление в Белгород из Гоптаровки в Курской области.

Однако, как отмечают россияне, украинцы сохраняют серьезный наступательный потенциал на этом направлении и не отказывается от планов дальнейших прорывов, в частности на новых участках фронта.

Добавим, аналитики ISW со ссылкой на геолокационные кадры также сообщают о продвижении ВСУ на Белгородщине. В частности, украинские воины недавно продвинулись в восточной части вышеуказанной Поповки. В Институте отмечают, еще этот поселок находится в так называемые "серой зоне".

Где расположена Поповка на Белгородщине / Карта Google

Заметим! Украина пока официально не комментировала прорыв в Белгородской области.

Какая может быть цель наступления на Белгородщине

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские силы сделали "определенные шаги" на территории России "чуть ниже Курской области". Он подчеркивал, что такие действия направлены на "сокращение скопления" российских войск и чтобы ослабить давление на украинские войска в этом районе.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, в своем заявлении от 18 марта предположил, что украинские силы могут действовать в Белгородской области, чтобы "нейтрализовать угрозы" со стороны российских войск, которые могут концентрироваться вблизи границы.

Журналисты Reuters считают, что украинская операция может быть попыткой отвлечь российские силы, которые пытаются выбить украинские войска из соседней Курской области.

Военный обозреватель Давид Шарп считает, что украинские войска обнаружили слабое место в обороне россиян на границе с Белгородщиной и стремятся максимально использовать этот момент для отвлечения ресурсов врага.