ВСУ успешно контратаковали на Лиманском направлении, – ОСУВ "Хортица"

Российское наступление продолжается. Украинские защитники изо всех сил сдерживают врага, нанося ему большие потери. Иногда удается отбить утраченную ранее территорию.

Так, на Лиманском направлении украинские военные имели успех. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Смотрите также "На мясо – можно": оккупанты применяют тактику "верблюдов-камикадзе" на Торецком направлении

Удачная атака от Сил обороны

Трегубов отказался разглашать детали. Он указал, что была удачная контратака от наших воинов. Это свидетельствует о том, что украинские силы находятся в активной обороне.

Спикер подчеркнул, что на отдельных участках фронта Силам обороны удается делать россиянам "что-то нехорошее", что завершается для врага не только массовыми потерями личного состава и техники, но и определенной части территории захваченной ими ранее.

К слову, ОСУВ "Хортица" опровергло слухи о присутствии россиян в Покровске, назвав их ложными. Военные призвали пользоваться проверенной информацией и отметили, что ожесточенные бои продолжаются на подступах к городу, но в Покровске боев нет.

Между тем аналитики Deep State сообщают об угрозе окружения для Великой Новоселки, захват которой открывает путь к границе с Днепропетровской областью.