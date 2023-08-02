Россияне превратили заповедник в полигон: как ВСУ работают по оккупантам на острове Джарилгач

На днях стало известно, что украинские защитники удачно отработали по скоплению российских оккупантов на острове Джарилгач в Херсонской области. Его враги превратили в полигон и проводили там учения.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он подчеркнул, что теперь у оккупантов не осталось ни одного спокойного места.

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Успешная работа ВСУ

Российские оккупанты превращают украинские территории в полигоны. Один из них они обустроили на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Другой – на острове Джарилгач возле Скадовска, что является природно-заповедной территорией. Враг пересыпал залив и сделал сухопутную дорогу к острову.

"Они считали эти территории безопасными. Проводили там учения, свозили технику и мобилизованных", – рассказал Сергей Хлань.

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Впрочем, как только Украина получила дальнобойное оружие, оккупантам стало там совсем неспокойно. Украинские защитники точно отрабатывают по их позициям. Теперь для россиян нет безопасного полигона ни на Арабатской стрелке, ни в Скадовском районе.

Оккупантам уже нет места, где они могли бы спокойно находиться. Земля будет гореть у них под ногами и они будут гореть в аду,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Работа по острову Джарилгач: что известно