ВСУ ударили по штабу россиян в Мелитополе: яркие последствия атаки на спутниковом снимке

Во временно оккупированном Мелитополе 19 сентября прогремело немало взрывов. "Хлопок" фиксировали в районе "Автоцветлит".

Российские оккупанты традиционно врали о якобы успешной работе "ПеВеО" в районе Мелитополя. В своих фантазиях россияне сбили крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией.

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В Мелитополе зафиксировали прилеты, несмотря на ложь россиян

Но, как демонстрируют спутниковые снимки, российская "ПеВеО" дырявая, поскольку в районе "Автоцветлит" в Мелитополе зафиксированы прилеты.

Попадание в завод в Мелитополе / Фото "Радио Свобода"

Украинский мэр города Иван Федоров сообщил, что в результате удара был уничтожен "штаб оккупантов" на территории завода автокрасок "Автоцветлит".

Журналистам "Радио Свобода" удалось установить место удара, нанесенного по оккупированному Россией Мелитополю. Журналисты подтвердили заявление Федорова, что целью удара была территория завода, примерно в 5 километрах юго-западнее центра города.

Детали об ударе по базе оккупантов в Мелитополе