"Будем, как ракеты": в ВСУ рассказали, когда начнется быстрое наступление

Украинские военные постепенно продвигаются на фронте, несмотря на мощную оборону оккупантов. Наши защитники заявляют, что наступление ускорится, но для этого следует прорвать линии обороны врага.

Команда The New York Times в августе в течение двух недель посещала морских пехотинцев, воюющих на дороге в направлении Мариуполя. Журналисты подчеркивают, что ежедневный успех украинцев измеряется метрами, а не километрами.

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Украинские бойцы ежедневно штурмуют оккупантов

Однако десятки штурмовых действий, которые продолжаются каждый день уже несколько недель, в совокупности приводят к успехам Сил обороны Украины. Это создает все большее количество проблем для перегруженных российских войск.

В многочисленных за последние дни интервью украинские военнослужащие, участвующие в боях, выразили уверенность в том, что им удастся прорвать российские рубежи.

"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений, – говорит ветеран-морпех Максим, воевавший в Урожайном. – Мы будем двигаться, как ракеты".

Как пишет The New York Times, следующей большой целью наступления является Старомлыновка. По словам украинских военнослужащих, россияне подтягивают подкрепление, чтобы попытаться остановить продвижение.

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