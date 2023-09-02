"Будем, как ракеты": в ВСУ рассказали, когда начнется быстрое наступление
Источник:The New York Times
Украинские военные постепенно продвигаются на фронте, несмотря на мощную оборону оккупантов. Наши защитники заявляют, что наступление ускорится, но для этого следует прорвать линии обороны врага.
Команда The New York Times в августе в течение двух недель посещала морских пехотинцев, воюющих на дороге в направлении Мариуполя. Журналисты подчеркивают, что ежедневный успех украинцев измеряется метрами, а не километрами.
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Украинские бойцы ежедневно штурмуют оккупантов
Однако десятки штурмовых действий, которые продолжаются каждый день уже несколько недель, в совокупности приводят к успехам Сил обороны Украины. Это создает все большее количество проблем для перегруженных российских войск.
В многочисленных за последние дни интервью украинские военнослужащие, участвующие в боях, выразили уверенность в том, что им удастся прорвать российские рубежи.
"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений, – говорит ветеран-морпех Максим, воевавший в Урожайном. – Мы будем двигаться, как ракеты".
Как пишет The New York Times, следующей большой целью наступления является Старомлыновка. По словам украинских военнослужащих, россияне подтягивают подкрепление, чтобы попытаться остановить продвижение.
Наступление ВСУ: актуальные новости
- В разведке Эстонии сообщили, что украинские войска вышли на первую линию траншей так называемой линии обороны Суровикина и прорвали ее по крайней мере в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового.
- Разведка Британии подчеркивает, что Россия рискует разделить свои силы, вливая ресурсы в ось вокруг Купянска, чтобы отвлечь ВСУ от наступления на Юге.
- Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 1 сентября заявил, что ВСУ достигли заметного прогресса на Юге в районе Запорожья.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя наступление ВСУ, заявил, что украинцы снова превзошли ожидания. По его словам, украинцы постепенно завоевывают позиции, что означает, что они оттесняют россиян и способны прорваться через вражескую оборону.