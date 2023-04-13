Под ударом – вся линия фронта: в ВСУ рассказали, как вражеская авиация запускает авиабомбы
На восточном направлении россияне в основном используют штурмовую авиацию. Также можно заметить армейскую авиацию, то есть это вертолеты Ми-24 или Ка-52.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что еще иногда россияне применяют Ми-8. Это транспортный вертолет, но на нем есть установки для выпуска управляемых ракет.
Важно Россия бросает все резервы на Бахмут, но ее элитные войска очень условны, – Череватый
Подлетают к линии фронта и запускают авиабомбы
Сергей Череватый отметил, что до последнего времени, как правило, враг совершал подлет к нашей линии фронта, выпускал неуправляемые ракеты с относительной точностью и улетал, ведь наше ПВО по ним быстро срабатывает.
Сейчас они пробуют использовать советские бомбы ФАБ-500. К ним прикрепляют крылья, ставят GPS-навигацию и с более дальнего расстояния запускают,
– рассказал Сергей Череватый.
"Это чувствительные факты, но, если глобально с точки зрения стратегии, авиация не играет ключевой роли на этом направлении. Ключевая роль, как у врага, так и у нас, принадлежит ракетным войскам и артиллерии. Это действительно та вещь, которая может существенно ослабить или усилить ту, или другую сторону", – объяснил спикер.
Он добавил, что, к сожалению, пока на некоторых направлениях у врага математическое превосходство над нами именно в артиллерийских снарядах и ракетах залпового огня. Однако наши военные пытаются компенсировать это точностью ударов.
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"У нас выхода нет – мы на этой артиллерийской "диете" с самого начала войны. Наши ребята знают, что выхода нет – они вынуждены это делать", – рассказал Череватый.
По его словам, кроме того, высокоточное оружие, которое дали партнеры, используют по полной, чтобы оно давало максимальное поражение врагу.
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