"Птички" сработали на отлично: ВСУ разбили 2 штурмовые группы россиян на Авдеевском направлении

Украинские военные нанесли врагу значительные потери на Авдеевском направлении. Россияне пошли в штурм в районах двух населенных пунктов в Донецкой области, но очень быстро пожалели об этом.

Ситуация на восточном фронте остается сложной. Враг не прекращает наступать. Несмотря на это защитникам удается наносить противнику весомые потери.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Одессу и область: раздавались взрывы

Сорванный штурм россиян

Оккупанты за последние сутки более десятка раз пытались проводить атаки украинских позиций на Авдеевском направлении. В частности, враг был активен в районах таких населенных пунктов, как Бердичи, Тоненькое, Невельское, Первомайское Донецкой области.

Так, по словам наших военных, россияне бросили на Бердичи и Тоненькое штурмовые группы.

Однако, у врага "что-то", как всегда, пошло не по плану – он не смог выполнить поставленную перед ним командованием задачу и вернулся из него в "неполном" составе.

А все потому, что оккупанты, которые пошли на штурм, оказались на прицеле украинских "птичек".

Так, наступление оккупантов в районе Тоненькое было сорвано с помощью FPV-дронов. БПЛА ударили по вражескому бронетранспортеру МТ-ЛБ, который перевозил российских штурмовиков.

Потеряв "колеса", пехота оккупантов пыталась наброситься уже собственными пятками. Впрочем, наши "angry birds" продолжали бить по ним.

"Прилет" по оккупантам в Тоненьком: видео Милитарный

Подобная ситуация произошла и в районе села Бердичи. Там противник тоже попытался продвинуться – и получил за это мощного "леща". Силы обороны поразили БМП-3. Также было уничтожено несколько китайских мотовездеходов Desertcross-1000-3 с вражеской пехотой.

Что произошло в районе Бердичи: видео Милитарный

Что происходит на Авдеевском направлении