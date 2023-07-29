ВСУ разбили подразделение десантников: разведка Британии рассказала, где усилились бои
Источник:Минобороны Великобритании
Силы обороны продолжают наступать. Наши воины разбили подразделение русских десантников. Сразу на двух участках фронта усилились боевые действия.
Обострение произошло на Юге за последние 48 часов. Об этом сообщили в британской разведке, пишет 24 Канал.
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Украинские воины разгромили российских десантников
Разведчики отметили, что на юг от Орехова боевые действия идут у села Работино, в районе ответственности 58-й общевойсковой российской армии.
В восьмидесяти километрах на восток украинские войска нанесли поражение частям 247-го гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск освободили село Старомайорское,
– рассказали в разведке Британии.
Добавили, что между тем на Севере другие подразделения ВДВ продолжают наступательные действия в Серебрянском лесу на запад от Кременной. Впрочем, значительного результата оккупанты не достигли.
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Наступление ВСУ: последние новости с фронта
- Утром 29 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Аналитики ISW отметили, что украинские военные продвинулись на Бердянском и преуспевают на Бахмутском направлении.
- Поздно вечером 28 июля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше, чем две роты. Кроме того, уничтожены 19 единиц военной техники оккупантов.