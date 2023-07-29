ВСУ разбили подразделение десантников: разведка Британии рассказала, где усилились бои

Силы обороны продолжают наступать. Наши воины разбили подразделение русских десантников. Сразу на двух участках фронта усилились боевые действия.

Обострение произошло на Юге за последние 48 часов. Об этом сообщили в британской разведке, пишет 24 Канал.

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Украинские воины разгромили российских десантников

Разведчики отметили, что на юг от Орехова боевые действия идут у села Работино, в районе ответственности 58-й общевойсковой российской армии.

В восьмидесяти километрах на восток украинские войска нанесли поражение частям 247-го гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск освободили село Старомайорское,

– рассказали в разведке Британии.

Добавили, что между тем на Севере другие подразделения ВДВ продолжают наступательные действия в Серебрянском лесу на запад от Кременной. Впрочем, значительного результата оккупанты не достигли.

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