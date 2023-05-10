ВСУ разгромили 72-ю бригаду России под Бахмутом, – Белецкий

Украинские защитники в очередной раз показали, что являются настоящими героями, имеют несгибаемый дух и скоро от оккупантов не останется ни следа на территории нашего государства. Собственно, стало известно об успехах военных ВСУ вблизи Бахмута Донецкой области.

Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, однако враг активно теряет личный состав на этом участке фронта. Вместе с тем командир тактической группы "Азов", входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Белецкий рассказал о том, как наши бойцы разгромили подразделение оккупантов.

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Что известно

По словам военного, были полностью уничтожены две роты одного из подразделений захватчиков. Также Россия потеряла в результате этой успешной операции ВСУ в Бахмуте немало техники.

В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины разгромлены подразделения 72-й бригады России. Фактически полностью уничтожена 6 и 8 роты этой бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных,

– сказал Белецкий.

Кроме того, он отметил, что понес немалые потери еще и так называемый 3 штурмовой отряд частной военной компании "Вагнера".

Защитник констатировал, что штурмовые действия украинские бойцы проводили в полосе шириной в 3 километра и глубиной в 2 километра 600 метров.

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