Как ВСУ разгромило российские войска на подступах к Киеву: хроника в видео

С первого дня полномасштабного нападения на Украину российские захватчики пытаются захватить Киев. Но наши военные держат оборону столицы, нанося врагу сокрушительные потери.

Все попытки оккупантов добраться до столицы терпят крах. От безысходности российские войска вчера, 9 марта, отчаянно пытались прорвать оборону защитников Киева.

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Но эта попытка оказалась провальной для рашистов и очень успешной для нас.

По словам украинских военных, противник предпринял попытку наступления в окрестностях Броваров, привлекая при этом 50 единиц техники. Трижды враг перегруппировывался, но так и не смог ничего сделать.

"Вторая армия мира" потерпела сокрушительное поражение и потеряла 30 единиц тяжелой военной техники. Из них – 14 танков. Удалось уничтожить около 30 оккупантов. В частности, в этом же бою ВСУ ликвидировали командира 6 полка.

"Тактика российских военных – непрофессиональная", – отмечает украинский боец ​​с позывным Кум. Об этом также свидетельствуют данные Генштаба, по которым враг продолжает наступление, несмотря на значительные потери. В то же время сами оккупанты деморализованы.

Они пробуют наступать, мы их отбиваем – и они убегают. Но почему они не учатся на своих ошибках. Они не хотят признавать, что Украина – это сила, – подытожил еще один наш военный по прозвищу Бес.

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