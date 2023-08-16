Предстоит много работы: как тепловизоры помогают ВСУ разминировать территории

Российские минные поля стали серьезной проблемой – они значительно замедляют украинское наступление. Ради безопасности воинов Украина вынуждена метр за метром разминировать территории.

ВСУ начали использовать в разминировании тепловизоры. Они помогают обнаруживать скрытую взрывчатку на освобожденных территориях.

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Как Украина использует тепловизоры

Военные на передовой начали активно использовать дроны с тепловизорами. Они запускают их над минными полями в сумерках и обнаруживают десятки тепловых сигналов. Часть из них – это именно российские мины.

В течение дня они впитывают тепло, а после заката продолжают его излучать. Возникающий контраст между температурами и мины можно заметить в тепловизоре.

Эта тактика является эффективным способом обнаружения мин. Беспилотники с тепловизорами относительно недорогими – 5 тысяч долларов за единицу. Ранее такая тактика использовалась для разминирования территории в Анголе.

Масштабы заминированных территорий впечатляют. Согласно официальным данным, на 1 квадратный метр территории россияне устанавливают до 5 мин.

Когда мы зашли в одну лесную полосу, то обнаружили до 53 растяжек. Они сложены не из одной гранаты. Мы это называем "букет" – на одной гранате еще несколько гранат,

– рассказывают в ВСУ.

Такое использование тепловизоров явилось еще одним примером изобретательности украинских солдат.

Территория Украины усеяна минами