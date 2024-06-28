Уникальный случай: как Bradley удалось уничтожить российский дрон

Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster. Это – очень редкий случай.

Об этом 24 Каналу заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что это показывает профессионализм украинских военных. Он добавил, что защитники используют вооружение любого типа и любой страны лучше, чем та страна, которая его изготавливала. Отметим, что момент сбивания российского дрона попал на видео.

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Что означает такой случай

"Это очередной показатель того, что украинская армия – это одна из самых мощных и подготовленных армий мира, которая умеет не только выполнять задачи, но и придумывать новые методы по уничтожению того или иного беспилотного комплекса", – отметил Отченаш.

Российский FPV-дрон – очень маленький беспилотник. То есть, это – небольшая цель. Поэтому поразить ее с Bradley, считает командир экипажа БПЛА "Кара небесная", очень крутой результат.

Экипаж этого автомобиля – это крутые ребята – львы, которые умеют реально использовать свое оружие на полную. Если это будет еще один случай, когда научатся наши сбивать определенным образом вражеские дроны – это супер,

– добавил Андрей Отченаш.

Между тем россияне в течение 27 июня потеряли еще 50 БПЛА оперативно-тактического уровня.